Katliama ABD desteği tam gaz! Personel ve savaş uçağı gönderecek

Amerika İsrail güvenliği için Batı Asya'ya ek savaş uçakları ve asker gönderme kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Batı Asya'daki askeri gücüne savaş uçakları ve birkaç bin ek asker göndereceği duyuruldu.

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Katliama ABD desteği tam gaz! Personel ve savaş uçağı gönderecek
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Amerika İsrail güvenliği için Batı Asya'ya ek savaş uçakları ve asker gönderme kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Batı Asya'daki askeri gücüne savaş uçakları ve birkaç bin ek asker göndereceği duyuruldu. Pentagon, ayrıca saldırı olasılıklarına karşı ABD içindeki askeri birliklerin bölgede konuşlandırılmasına yönelik hazırlık seviyesinin artırıldığı bilgisini paylaştı.

ABD, İsrail'in işgal ve katliamına destek içib Batı Asya’ya ek askeri personel ve savaş uçağı gönderiyor.

ABD Savunma Bakanlığı, bölgedeki konuşlu mevcut güçlerine savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh (sabrına sing), "Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Orta Doğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor." dedi.

Singh, bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln(Abraham linkın) uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirtti. Ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle(sıtrayk igıl), F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek "birkaç bin" personel gönderileceğini bildirdi.

Singh, ayrıca Pentagon'un, saldırı olasılıklarına karşı ABD içindeki askeri birliklerin bölgede konuşlandırılmasına yönelik hazırlık seviyesinin artırıldığı bilgisini paylaştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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