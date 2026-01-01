Kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü var!

İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da yeni yıl kutlamaları sırasında patlama meydana geldi.

İsviçre’nin güneyinde bulunan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı gecesi büyük bir facia yaşandı.

İsviçre kamu yayın kuruluşu SRF’nin polis kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, yılbaşı kutlamalarının devam ettiği bir barda patlama meydana geldi.

BİRÇOK ÖLÜ VE YARALI VAR

Polis tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde mekanda bir veya birden fazla patlama sesinin duyulduğu, hemen ardından barın alevler içinde kaldığı belirtildi. Yetkililer, çıkan yangın ve patlama sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Faciaya dönüşen kutlamanın ardından bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin yanı sıra, yaralıların tahliyesi için helikopterlerin de olay yerine ulaştığı aktarıldı.

Ekiplerin çalışmaları sürerken, patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

isviçre patlama
