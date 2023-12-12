"Kayıp En Az 3 Katı Fazla"

Filistin’in destansı mücadelesi sürerken, İsrail devlet yetkilileri kamuoyuna karşı askeri kayıpları gizliyor.



İsrail’in Haaretz Gazetesi, ordunun askeri kayıpları gizlediğini ve kayıp sayısının en az 3 katı olduğunu duyurdu.



İlgili gazete, yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastane verilerine dayandırdığı haberinde, ordunun bildirdiği veriler ile hastanelerden gelen veriler arasında "önemli ve açıklanamayan bir uçurum" olduğunu yazdı.



Haberde yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastanelerin verilerine dayandırdığı haberde, yaralı asker sayısının ordu açıklamasındaki rakamın çok üstünde olduğuna dikkati çekti.



İsrail ordusu, 1593 askerinin yaralandığını duyururken, haberde belirtilen bilgilere göre yalnızca İsrail’de bulunan Barzilai Hastanesinde 1949 yaralı askerin tedavi gördüğüne yer verildi.



Gazete haberinde İsrail ordusu yetkililerinden konunun aydınlatılmasını talep edildi.