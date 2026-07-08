Kayıp kargo uçağının enkazı bulundu! 5 kişilik mürettebattan hala haber yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Pakistan'a sefer yaparken dün akşam saatlerinde radardan kaybolan Boeing 737-400 tipi kargo uçağının enkazı tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayıp kargo uçağının enkazı bulundu! 5 kişilik mürettebattan hala haber yok
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Şarika kentinden havalanarak Karaçi'ye doğru ilerleyen Pakistan merkezli K2 Havayolları'na ait uçağı arama faaliyetleri, Pakistan Donanması ile Pakistan Deniz Güvenlik Ajansı'nın ortak operasyonuyla yürütüldü. İki kurumun hava ve deniz unsurlarının katılımıyla derin denizde kesintisiz olarak 12 saat boyunca devam eden taramalar neticesinde enkazın yeri saptandı.

Yetkililer, kaza esnasında uçakta bulunan ve hayatını kaybettiği düşünülen mürettebatın cansız bedenlerine ulaşmak için bölgedeki arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

NAVİGASYON ARIZASI VE ANİ İRTİFA KAYBI

Kaza öncesi yaşanan teknik sorunlara ve son anlara dair detayları paylaşan Pakistan Havalimanları Otoritesi, uçaktaki ilk problemin dün yerel saatle 21.18'de yaşandığını aktardı. Bu dakikada navigasyon sisteminde bir arıza meydana geldiğini merkeze ileten pilotlar, Karaçi Hava Kontrol Merkezi tarafından yönlendirilmeye başlandı. Sorunun giderilmesine çalışıldığı esnada, saatler 21.21'i gösterdiğinde uçak radarda hızla irtifa kaybederek istikametini sert bir şekilde değiştirdi.

Yaşanan bu ani irtifa kaybı ve manevranın hemen ardından kargo uçağıyla olan tüm radar ve iletişim bağlantısı tamamen kesildi. Olayın, Karaçi kentinin yaklaşık 300 kilometre batısındaki Umman Denizi açıklarında meydana geldiği belirlendi.

Bölgede arama kurtarma ve enkaz çıkarma faaliyetleri

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ne devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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