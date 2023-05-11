Kayıp Malezya uçağına ne oldu? İşte 10 farklı teori

1. UÇAK ANDAMAN ADALARI'NA İNDİ

Uçağın, Endonezya ile Tayland ve Burma kıyıları arasında, Hindistan'a ait Andaman ve Nicobar Adaları'na inmiş olabileceği, bu bölgedeki askeri radarın çalışmama ihtimalinden dolayı bu inişi kaydetmiş olmayabileceği düşünülüyor.

Fakat adada yayımlanan Andaman Chronicle gazetesinin editörü adada dört iniş pistinin olduğu ve inen uçakların görüleceği iddiasıyla bu teoriyi reddediyor. Fakat burası ıssız bir bölge; 570 adanın 36'sında ikamet ediliyor. Uzmanlar, uçağın kaçırılmış olması halinde saklanacağı en iyi yerin bu bölge olduğunu, kıyıya iniş yapmanın ise zor ama mümkün olduğunu belirtiyor. Fakat böylesi bir iniş güvenli bir şekilde yapılmış olsa bile iniş sırasında meydana gelecek hasardan dolayı uçağın bir daha kalkamayacağı ifade ediliyor.