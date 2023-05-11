Kayıp Malezya uçağına ne oldu? İşte 10 farklı teori
Uçak kazaları her zaman dikkat çekmiştir. Ancak Malezya Havayolları'na ait MH370 sayılı uçak nasıl ve neden kaybolduğuna dair bir çok fikir üretildi. . Peki Kayıp Malezya uçağının sırrı ne? Uçakla ilgili komplo teorileri neler? Eski pilotlar ve havacılık uzmanları bu teorileri nasıl değerlendiriyor?
1. UÇAK ANDAMAN ADALARI'NA İNDİ
Uçağın, Endonezya ile Tayland ve Burma kıyıları arasında, Hindistan'a ait Andaman ve Nicobar Adaları'na inmiş olabileceği, bu bölgedeki askeri radarın çalışmama ihtimalinden dolayı bu inişi kaydetmiş olmayabileceği düşünülüyor.
Fakat adada yayımlanan Andaman Chronicle gazetesinin editörü adada dört iniş pistinin olduğu ve inen uçakların görüleceği iddiasıyla bu teoriyi reddediyor. Fakat burası ıssız bir bölge; 570 adanın 36'sında ikamet ediliyor. Uzmanlar, uçağın kaçırılmış olması halinde saklanacağı en iyi yerin bu bölge olduğunu, kıyıya iniş yapmanın ise zor ama mümkün olduğunu belirtiyor. Fakat böylesi bir iniş güvenli bir şekilde yapılmış olsa bile iniş sırasında meydana gelecek hasardan dolayı uçağın bir daha kalkamayacağı ifade ediliyor.
2. UÇAK KAZAKİSTAN'A UÇTU
Bu Orta Asya ülkesi, uçak için arama yapılan bölgenin kuzeyinde yer alıyor. Bazı uzmanlar uçakların çöle iniş yapmalarının mümkün ve kıyıya inişten daha olası olduğunu söylüyor. Bugüne kadar uçak yolcu listesinin ve kargo muhtevasının yayınlanmamış olması, bazılarının uçakta bir milyonerin ya da değerli kargonun bulunduğu ve bu nedenle kaçırıldığı iddialarını gündeme getirmesine neden oluyor.
Fakat uçağın Kazakistan'a varmak için Hindistan, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerin hava sahasından geçmiş ve bu ülkelerin radar sistemleri tarafından tespit edilmiş olması gerekirdi. Ancak bu aygıtların eski olması ve kuş sürüleri geçerken de sinyal veriyor olması nedeniyle her sinyalin ciddiye alınmış olmayabileceği ifade ediliyor.
3. UÇAK GÜNEYE GİTTİ
Uçağa ait son uydu sinyalleri Malezya radar sahasını geçtikten sonra en az beş-altı saat daha operasyonel olduğuna işaret ediyor. Bazı uzmanlar uçağın bugüne kadar radara yakalanmamış olması nedeniyle güney koridoruna uçmuş olmasının daha olası olduğu görüşünde. Bu koridor Hint Okyanusu açıklarını ve Avustralya'nın boş kuzey kesimlerini kapsıyor. Bazıları uçağın yakıtı bitinceye kadar uçmuş sonra da Avustralya'nın kuzeyinde denize çakılmış olabileceği tahmininde bulunuyor.
4. UÇAK ÇİN'İN TAKLAMAKAN ÇÖLÜ'NDE
Forumlarda uçağın Çin'deki Uygur ayrılıkçıları tarafından kaçırılmış olabileceği fikirleri de ortaya atıldı. Uçaktaki 239 yolcunun 153'ü Çin vatandaşı. Bu teoriye göre uçak, Çin'deki Taklamakan Çölü'ne inmiş olabilir. Malezyalı yetkililer de MH370 uçuşunu yapan uçağın bulunması en muhtemel bölgenin Çin-Kırgız sınırı olduğunu ifade etmişti. Fakat uçağın yine birçok ülkenin radarına yakalanmadan bunu gerçekleştirmiş olması ihtimali düşük görülüyor.