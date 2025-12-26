Kayıtlar ifşa oldu, Trump konuştu: Epstein ile bağını kesen tek kişi bendim

ABD Başkanı Donald Trump, çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder iş insanı Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair yeni açıklamalarda bulundu. Trump, adının son yayımlanan dava dosyalarında daha sık geçmesi üzerine sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı.

Trump açıklamasında, Epstein ile yakın ilişkiler kuran, adasını ziyaret eden, maddi destek veren ve etkinliklerine katılan çok sayıda kişi bulunduğunu belirtti. Bu isimlerin Epstein hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca bağlarını inkâr ettiğini öne süren Trump, şu ifadeleri kullandı:

“BENİ SUÇLADILAR”

“İşler kızışmaya başlayınca Epstein’i bir anda yüz üstü bıraktılar, onunla hiçbir bağlantıları bulunmadığını söylediler ve sonra da beni suçladılar. Epstein ile bağlarını gerçekten kesen tek kişi bendim ve bunu Epstein’den uzaklaşmanın ‘moda’ haline gelmesinden çok daha önce yaptım.”

Trump, dava dosyalarında adı geçen pek çok kişinin “gerçekler ortaya çıktığında” çok şey açıklamak zorunda kalacağını savundu.

YENİ AYRINTILAR

ABD Adalet Bakanlığı, kamuoyu baskısı ve Kongre’deki talepler üzerine, Epstein soruşturmasına dair belgelerin bir kısmını “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” kapsamında çevrim içi erişime açtı.

Son yayımlanan belgeler ve e-postalar, Trump’ın daha önce bilinenden fazla sayıda Epstein’e ait özel uçakla seyahat ettiğini ortaya koydu. Federal savcılığa ait bir yazışmada, Trump’ın 1993-1996 yılları arasında en az 8 uçuşta yolcular arasında bulunduğu bilgisine yer verildi. Bu uçuşların bazılarında Epstein’ın eski işbirlikçisi Ghislaine Maxwell’in de bulunduğu görüldü.

DOSYADA KİMLER GEÇİYOR?

Şimdiye kadar açıklanan belgelerde kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim yer aldı. Bunlar arasında:

Eski ABD Başkanı Bill Clinton

Andrew Mountbatten-Windsor

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak

Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore

Aktör Kevin Spacey

Şarkıcı Michael Jackson

Mick Jagger ve Diana Ross

Harvard’ın eski rektörü Larry Summers

Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon bulunuyor.