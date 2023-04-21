Kazakistan'ın en zengin arşivine sahip kütüphanesi 1,5 milyon eseri tek tek dijital ortama aktarıyor

HEM GELENEKSEL HEM POPÜLER KÜTÜPHANECİLİĞİ BİRLİKTE YÜRÜTÜYORUZ

Ulusal Akademik Kütüphane Müdürü Gaziza Nurgaliyeva, AA muhabirine, 2004'te aslında elektronik kütüphane temelinde açıldıklarını söyledi.

Nurgaliyeva, "Ancak geleneksel kütüphaneciliği de sürdürmek amacıyla kitap fonu oluşturuldu. Böylece hem geleneksel hem modern kütüphaneciliği paralel olarak yürütüyoruz." dedi.

Kütüphanenin 1,5 milyon eserle ülkenin en büyüklerinden biri olduğunu kaydeden Nurgaliyeva, şöyle konuştu:

-Kazakistan'ın ulusal statüdeki iki kütüphanesinden biriyiz. Ülkemizde basılan konusu ne olursa olsun bütün kitap ve dergilerin mutlaka bir nüshası bize teslim ediliyor. Şu an 13 bin nadir yayın koleksiyonumuz var.