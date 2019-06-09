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Kazakistan'da Kasım Cömert Tokayev seçimi kazandı

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçimi sandık sonuç anketlerine göre Kasım Cömert Tokayev, yüzde 70,13 oy alarak seçimi kazandı.

Kazakistan'da Kasım Cömert Tokayev seçimi kazandı

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimi sandık sonuç anketlerine göre, mevcut cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yüzde 70,13 oy alarak seçimi kazandı. 

"Toplumsal Fikir" Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Majitova, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 325 seçim merkezinde 13 bin 200 seçmen arasında sonuçlara ilişkin anket yaptıklarını belirterek, buna göre Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev'in yüzde 70,13 oy aldığını bildirdi.
Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov'un yüzde 3,86, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva'nın yüzde 5,82 oy aldığını ifade eden Majitova, seçmenin "Millet Kaderi" adayı Amirjan Kosanov'a yüzde 15,39, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov'a ise yüzde 3,3 oy verdiğini aktardı.
Majitova, ayrıca Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov'un yüzde 1,41 ve "Büyük Bozkır Kartalları" (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel'in ise yüzde 0,86 oy aldığını söyledi.

19 seçim kanunu ihlali 
Başsavcı Yardımcısı Bulat Dembayev, seçim sürecinin sakin bir ortamda geçtiğini ancak Nur Sultan, Almatı kentlerinin yanı sıra 5 ilde daha yasa dışı kampanya, seçmene birden fazla oy pusulası verilmesi, seçim sandığına 2-3 pusula birden atılması ve bir kişinin iki kere oy kullanması gibi 19 seçim kanunu ihlalinin tespit edildiğini bildirdi.
Söz konusu ihlallerle ilgili 18 idari davanın açıldığını vurgulayan Dembayev, tüm delillerin mahkemeye gönderildiğini, yasaları ihlal eden seçim komisyonu üyelerinin bu görevlerinden uzaklaştırıldığını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kazakistan
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