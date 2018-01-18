Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde bir otobüs yandı. Otobüste 52 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı

Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde bir yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.



Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Temsilcisi Ruslan İmankulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktığını belirtti.



İmankulov, "Otobüste 55 yolcu ve 2 şoför bulunuyordu. 5 yolcu yaralı kurtarıldı. Diğerleri yaşamını yitirdi." dedi.



Kazinform haber ajansı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildiğini, yolcuların hepsinin Özbekistan vatandaşı olduğunu duyurdu.



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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.



Çavuşoğlu, "Kazakistan’da meydana gelen otobüs yangınında, çoğu Özbekistan vatandaşı 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendim.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yaralılara acil şifa; dost ve kardeş #Kazakistan ve #Özbekistan’a başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



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