Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyeliği sona eren Kazakistan, BM barış misyonlarındaki barış gücü sayısını artırarak, 7 yıl aradan sonra BMGK heyetinin Afganistan'ı ziyaret etmesini sağladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi olmayan üyeliği sona eren Kazakistan, BM barış misyonlarındaki barış gücü sayısını artırarak, 7 yıl aradan sonra BMGK heyetinin Afganistan'ı ziyaret etmesini sağladı.



Orta Asya ülkeleri arasında 2016'da BMGK'ya daimi olmayan üye seçilen ilk ülke olan Kazakistan, 31 Aralık tarihi itibarıyla 2017-2018 dönemi üyelik süresini doldurdu.



Kazakistan, BMGK'deki çalışmalarında kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, uluslararası çatışmaların çözülmesi, Orta Asya ve Afganistan'da güvenliğin pekiştirilmesi, uluslararası terörle mücadele, Afrika kıtasında barış ve güvenliğin tesis edilmesi ve diğer konulara öncelik verdi.



Kazakistan, BMGK heyetinin 7 yıl aradan sonra 2018 yılın ocak ayında Afganistan'a bir ziyaret gerçekleştirmesini sağladı.



Geçen yıl ekim ayında 120 askerden oluşan barış gücünü BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonuna katılmak için Lübnan'a gönderen Kazakistan, böylece BM barış misyonlarında asker sayısını artırdı.



Kazakistan barış gücü, Lübnan'da bölgeyi izleme, gözlem noktalarının oluşturulması ile ateşkesin uygulanmasını izleme görevlerini yerine getiriyor.



Kazakistan'ın geçen yıl eylül ayında BMGK'ye sunduğu "Terörizme karşı bir dünya için davranış kuralları" belgesi, 70'ten fazla BM üyesi ülke tarafından imzalandı.



Belge, terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerin pratik uygulamasına bir ivme kazandırmayı ve 2045'e kadar dünya çapında terörizme karşı geniş küresel bir koalisyonun oluşturulmasını hedefliyor.



Kazakistan, ayrıca çalışmaları çerçevesinde BMGK'nin Eritre'ye yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağını içeren yaptırımların kaldırılmasının yanı sıra Suriye krizi ve diğer uluslararası krizlerin çözülmesine yönelik öneriler sundu, çağrılarda bulundu.



Kazakistan, 28 Haziran 2016'da 193 ülkeden 138'inin desteğiyle BMGK'ye daimi olmayan üye seçilmişti.