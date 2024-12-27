Kazakistan'da düşen uçak hakkında Rusya'dan açıklama geldi: Pilot bu yüzden inemedi...

Kazakistan’da yaşanan uçak kazasıyla ilgili bilgi veren Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Dmitriy Yadrov, kazanın meydana geldiği saatlerde hava sahasında zor bir durumun hakim olduğunu belirtti.

Mert Sagit Mert Sagit
Kazakistan'da düşen uçak hakkında Rusya'dan açıklama geldi: Pilot bu yüzden inemedi...
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 Yadrov, Ukrayna’nın İHA saldırıları nedeniyle Grozniy Havalimanı’nda tüm hava araçlarının bölgeden çekilmesini öngören “Kover” rejiminin devreye alındığını söyledi.

Yadrov’un açıklamasına göre, Kazakistan’ın Aktau kentinde düşen ve Azerbaijan Airlines’a ait Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Ukrayna’nın Grozniy ve Vladikavkaz bölgelerine yönelik İHA saldırıları nedeniyle Grozniy Havalimanı’na iniş yapamadı. Bunun üzerine kaptan, Aktau Havalimanı’na yönelme kararı aldı.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, uçağın Grozniy’e iki kez iniş denemesinde bulunduğunu belirten Yadrov, “500 metre irtifada görüş tamamen kaybolmuştu. Uçağın kaptanı diğer havalimanlarına yönlendirilse de Aktau’ya iniş kararı aldı. Ancak kazanın nedenleri kapsamlı bir şekilde soruşturulmalı” ifadelerini kullandı.

AZERBAIJAN AIRLINES RUSYA UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Azerbaijan Airlines, kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar Bakü’den Rusya’nın Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozniy, Mahaçkale, Minvodı, Vladikavkaz, Nijniy Novgorod ve Saratov kentlerine uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

KAZANIN DETAYLARI

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü’den Grozniy’e seyreden yolcu uçağının Aktau Havalimanı yakınlarında irtifa kaybederek düştüğünü açıkladı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yerbolat Bozumbayev ise kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus yetkililer, kazanın arka planının detaylı bir şekilde inceleneceğini ve Azerbaycan ile Kazakistan’a her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

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