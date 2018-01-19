banner961
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
ABD'den yeni Afrin açıklaması
ABD'den yeni Afrin açıklaması

Kazakistan’da yanan yolcu otobüsü

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Aktöbe eyaletinde 52 yolcunun yaşamını yitirdiği otobüste çıkan yangının nedenlerine ilişkin ön raporunu açıkladı.

Kazakistan’da yanan yolcu otobüsü

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Aktöbe eyaletinde 52 yolcunun yaşamını yitirdiği otobüste çıkan yangının nedenlerine ilişkin ön raporunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otobüsteki yangının çıkma nedenlerinin suç ve trafik kazası niteliği taşımadığı belirtilerek, otobüsün salonunda benzinli açık ateş kaynağının kullanılmasının yangına sebep olduğu ve bunu yangından kaçarak kurtarılan şoför ve yolcuların ifadelerinin teyit ettiği bildirildi.

Yangın nedenlerinin araştırılması için olay yerinde soruşturma gruplarının ve yangın laboratuvarından temsilcilerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, olayla ilgili oluşturulan hükümet komisyonunun da emniyet güçleriyle ortak soruşturma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Aktöbe eyaletinde dün Samara-Çimkent karayolu üzerinde seyir halindeyken yolcu otobüsünde çıkan yangında 52 Özbekistan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3'ü Kazakistan uyruklu şoför ve 2'si Özbekistan vatandaşı yolcu olmak üzere 5 kişi yaralanarak kurtulmuştu.

Kazakistan, yangının çıkma nedeninin araştırılması için hükümet komisyonu oluşturmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Otobüs #kazak #Aktöbe
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.