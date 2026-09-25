Kazakistan'daki tatbikat faciasında acı haber! Hayatını kaybeden asker sayısı 14'e yükseldi

Kazakistan'ın Mangistau eyaletinde, Hazar Denizi kıyısında icra edilen askeri eğitim ve muharebe tatbikatı sırasında büyük bir facia yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kazakistan'daki tatbikat faciasında acı haber! Hayatını kaybeden asker sayısı 14'e yükseldi
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Hava koşullarının aniden şiddetlenmesi ve fırtınanın etkisiyle denize savrulan askerleri arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Savunma Bakanlığı ve Başsavcılık olayla ilgili son bilgileri paylaştı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI: 14 ASKER ŞEHİT OLDU

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, arama-kurtarma faaliyetlerinin sona erdiği duyuruldu.
Çalışmaların son aşamasında 2 askerin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Böylece ani hava değişimi ve şiddetli rüzgar nedeniyle Hazar Denizi'ne sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybederken, 3 asker sağ olarak kurtarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN "İHMAL" SORUŞTURMASI: 30'DAN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Kazakistan Başsavcılığı tarafından facianın ardından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor:

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 30'dan fazla askeri personelin ifadesine başvurulduğu ve 12 ayrı bilirkişi incelemesinin başlatıldığı kaydedildi.

İlk tespitlere göre; görevli bazı yetkililerin askeri görevlerini ihmalkar bir şekilde yerine getirdikleri, hava koşullarındaki ani kötüleşmeyi dikkate alarak personelin güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirleri almadıkları ve kurtarma çalışmalarını zamanında organize etmedikleri şüpheleri üzerinde duruluyor.
Soruşturma tamamlandığında sorumlular hakkında en katı yasal işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

KAZAKİSTAN'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Tatbikat sırasında hayatını kaybeden askerlerin acısı tüm ülkeyi yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı kararname doğrultusunda 25 Eylül, Kazakistan'da Ulusal Yas Günü ilan edildi. Bu kapsamda ülke genelinde kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, planlanan tüm konser ve eğlence programları iptal edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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