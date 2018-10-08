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KDC'de ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola salgınında ölenlerin sayısı 78'e yükseldi.

KDC'de ebola salgını

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında görülen kanamalı ateş vakası 177'ye çıkarken bu kişilerden 142'sinin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu 142 kişiden 6'sının daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 78'e ulaştı. Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 50'ye çıktı.

Öte yandan bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 15 bine yakın kişiye aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kongo Demokratik Cumhuriyeti #kdc #ebola
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