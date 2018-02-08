Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ülkedeki düzenli ordunun 70. kuruluş yıldönümü anısına başkent Pyongyang'da askeri geçit töreni düzenledi. Törenin ardından konuşan Kim Jong-un ülkesinin "Birinci sınıf bir askeri güç" olduğunu söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ülkedeki düzenli ordunun 70. kuruluş yıldönümünü başkent Pyongyang'da askeri geçit töreni düzenleyerek kutladı.



Sabah saatlerinde başkentteki Kim Il-sung meydanında yapılan askeri geçit törenini on binlerce kişi izledi.



Geçit töreninde zırhlı araç ve tankların yanısıra ilk kez Hwasong —14 ve Hwasong-15 kıtalararası balistik füzeleri gövde gösterisi yaptı.



Törenin ardından eşi Ri Sol-ju ile birlikte halka seslenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesinin 'birinci sınıf bir askeri güç' olduğunu söyledi.



Kim "Dünyaya birinci sınıf bir askeri güç olduğumuzu gösterme yeteneğine ulaştık" dedi.



Kim konuşmasında ayrıca "Emperyalistler bu gezegende olduğu sürece ve ABD'nin Kore'ye yönelik saldırganlık tehdidi devam ettikçe Kore Halk Ordusu'nun vatanı koruma görevi asla değişmeyecek" ifadelerini kullandı.



Pyongyang yönetimi, Pyongchang Kış Olimpiyatlari sırasında ABD heyeti ile görüşmeye niyetleri olmadığını duyurdu.



Bu arada KDHC Olimpiyatlar'a Komünist Parti Yönetim Kurulu üyesi olan Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ile üst düzey heyet gönderiyor.



Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Kore'yi ziyaret edecek olan bu heyetin devlet başkanlığı konutu Mavi Saray'da ağırlanacağı açıklandı. Böylece Kim ailesinden biri ilk kez Mavi Saray'ı ziyaret etmiş olacak.



ulusal.com.tr