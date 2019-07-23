KDHC'de seçim heyecanı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde vatandaşlar haftasonu sandık başındaydı. Yerel meclislerin milletvekillerinin belirlendiği seçimlere katılım yüzde 99 oranında gerçekleşti

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde il ve ilçe halk meclislerine milletvekili seçmek için Pazar günü yerel seçimler düzenlendi.



Seçimler, ülkedeki tüm sandık merkezlerinde sabah saat 09. 00'dan başladı ve bütün gün sürdü.



Seçimde yerel meclis üyelerinin yanı sıra belediye başkanları ve diğer yerel yetkililer de seçildi.



Resmi Kore Merkez Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre seçimlere katılım yüzde 99,98 oranında gerçekleşti.



Koreli yetkililer her seçim bölgesinde seçmenlerin ortak isteklerini yansıtan demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak seçimlerin gerçekleştiğini ifade ediyor.



Ülkede yerel seçimler dört yılda bir tekrarlanıyor.





ulusal.com.tr