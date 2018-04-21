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KDHC'den çarpıcı karar

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını açıkladı. Buna göre, Kore ordusu bugün itibarıyla füze denemelerine son verdi.

KDHC'den çarpıcı karar

Kore Yarımadası'ndaki barış girişimlerinin ilerleme kaydetmesiyle, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, nükleer denemeleri durdurma kararı aldı.

Kim Jong-un, artık nükleer füze denemesi yapmalarına gerek olmadığını açıkladı. Karar, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin toplantısında alındı.

Pyongyang geçen yıl 3 kıtalararası balistik füze denemesi ve bir nükleer deneme yapmıştı. Ancak Kore ordusu 21 Nisan itibarıyla füze denemelerine son verdi.

Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını duyurdu.

Kore lideri ayrıca, bölgedeki gerginliğin azaltılması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini de duyurdu.

Amerikan Başkanı Donald Trump da, Kore lideri Kim Jong-un'un ülkesinin nükleer füze denemelerini durduracağı açıklamasını değerlendirdi.

Trump, twitterdan paylaştığı mesajda, "Bu, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve dünya için çok iyi bir haber. Büyük bir ilerleme! Zirvemizi iple çekiyorum." ifadesini kullandı.

Trump ile Kim'in Haziran ayında buluşması bekleniyor. Görüşmenin yapılacağı yer ise henüz netlik kazanmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kim Jong-Un #kore demokratik halk cumhuriyeti #KDHC #abd #amerika #donald trump
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