Kore yarımadasının iki kardeş ülkesi, saatleri eşitleme kararı aldı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı tarihi zirve sonrası jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçeceklerini açıkladı.

Tarihi görüşme sonrası iki kardeş ülke aynı saat dilimine geçme kararı aldı.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçeceklerini açıkladı.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sözcüsü, Kore Lideri Un'un Güney Koreli mevkidaşına saat dilimini değiştirme sözü verdiğini belirtti.



Sözcü, Kim Jong-un'un zirve sırasında duvarda farklı zaman dilimlerini gösteren saatleri gördükten sonra bunun 'Üzücü olduğunu" söylediğini iafade etti.



Böylece Kuzey'de saatler 30 dakika ileriye alınacak.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 2015'te ülkenin saat dilimini Güney'in yarım saat gerisine almıştı.





ulusal.com.tr