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KDHC ile Çin liderleri görüştü

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim, Çin lideri Şi ile başkent Bejing'de bir araya geldi. Resmi ziyarette ABD Başkanı Trump ile ikinci bir zirvenin planları yapılırken Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler masaya yatırıldı.

KDHC ile Çin liderleri görüştü

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Bejing'teki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Yapılan heyetlerarası görüşmelerde Kore lideri Kim Jong-un, "KDHC'nin, nükleerden arındırılma tutumuna ve Kore yarımadasının sorunun diyalog ve müzakere ile çözümüne bağlılığını sürdüreceğini" söyledi. Kim ayrıca "Uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanan başarıları elde etmek için ABD ve Güney Kore ile ikinci bir zirve için çaba harcayacağını" da sözlerine ekledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Kore Yarımadası'nda mevcut durumda barış görüşmeleri ve müzakerelerin büyük ölçüde şekillendiğini belirtti. Şi, "Siyasi çözüm yarımadanın karşı karşıya olduğu nadir bir tarihi fırsat." dedi. 

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un,  eşi Ri Sol-ju ile birlikte 4 günlük temaslarda bulunmak için özel treniyle Bejing'e gelmişti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #kore demokratik halk cumhuriyeti #çin
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