Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Güney Kore arasındaki görüşme trafiği hızlanıyor. 9 Ocak'ta üst düzey yetkililerin bir araya geldiği görüşmenin ikincisi yeni haftanın ilk günü yapılacak. Güney Kore Devlet Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri ile görüşmeye açık olduğunu söylemişti.

Kore Yarımadası'nın iki ülkesi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Güney Kore arasındaki görüşme trafiği sürüyor.



İki ülkenin üst düzey temsilcileri, 9 Ocak'ta ünlü sınır köyü Panmunjom'da biraraya gelmişti. Görüşmede Kuzeyli sporcuların Güney'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmaları kararı alınmıştı. Sporcularla birlikte üst düzey yetkililer de Güney'e gidecek. 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat'ta sona erecek.



İki ülke arasındaki askeri acil hat telefonunun yeniden açılması kararınında alındığı görüşmelerin ikincisinin, yeni haftanın ilk gününde yapılması bekleniyor.



Gözler görüşmeye Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in katılıp katılmayacağına çevirilmiş durumda.



2017'de 20'den fazla kıtalararası Balistik füze deneyerek dünyayı titreten Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Güney Kore'ye diyalog teklif etmişti. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de, Jong-un ile görüşmeye açık olduğunu söylemişti.



İki ülkenin liderleri, son 70 yılda yalnızca iki kere biraraya geldi. Kim Dae-jung ile Kim Jong il'in bu fotoğrafı 14 Haziran 2000'de ortak bir deklarasyon imzaladıktan sonra çekilmişti.



Kim Jong-il 2007'de ise dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Roh Moo-hyun ile biraraya gelmişti.



Tüm dünya Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in biraraya benzer bir fotoğraf verip vermeyeceğini merak ediyor.



1953'te sona eren savaştan sonra yalnızca ateşkes anlaşması imzalayan iki ülke teknik olarak hâlâ savaş halinde.





ulusal.com.tr