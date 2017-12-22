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KDHC lideri Kim: ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit olduğumuz inkar edilemez

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim, "ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit oluşturan stratejik ülke" olduklarını açıkladı.

KDHC lideri Kim: ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit olduğumuz inkar edilemez

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit olduğunu "hiç kimsenin inkar edemeyeceğini" söyledi.


KCNA ajansının haberine göre, Kim, İşçi Partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, KDHC'yi "ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit oluşturan stratejik ülke" sözleriyle nitelendirdi ve bunun inkar edilemeyeceğini belirtti.

"Trump'ın suçlu yaradılışının" belgesi
KHDC Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin kısa süre önce açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni sert bir dille eleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin KHDC'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı "ezici güç" ile yanıt vermeye hazır olduğu vurgulanan stratejinin, "Trump'ın suçlu yaradılışının" belgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, Trump'ın Kore Yarımadası'nda nükleer savaş çıkarma planının farkında olmalı. Kötü niyetlerini ve dünyayla nasıl alay ettiğini maskelemeyi amaçlarken Washington'ın diyalog önerisinin arkasında yatan (Trump'ın) gerçek maksatlarını da görmeli." değerlendirmesi yer aldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kore demokratik halk cumhuriyeti #Kim Jong-Un #abd #nükleer
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orhan - 2 gün önce
tekrarlamak istiyorum "nükleer güc sorumluluk sahibi bir ülkenin sahip olmasi gereken en önemli güctür, nükleer güc dünya barisini saglar, büyük savaslari durdurur, tüm devletlerin sayginligini kazanir, insAllah en kisa zamanda biz de nükleer güc sahibi oluruz.
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