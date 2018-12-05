Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Suriye'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü.

Şam'daki başkanlık sarayında gerçekleşen toplantıda konuşan Esad, Suriye ve KDHC'nin maruz kaldığı savaş ve baskı biçimlerinin farklı ancak özlerinin aynı olduğunu belirtti. Esad, "Asıl amaç, batı destekli darbeler karşı direnen bağımsız ülkeleri zayıflatmak" dedi.



ABD, BAĞIMSIZ ÜLKELERE DÜŞMAN

Konuşmasında, "Savaşlar sadece Suriye ve KDHC değil, tüm dünya haritasını yeniden biçimlendirmeyi hedefliyor" sözlerine yer veren Esad, "ABD'nin, Suriye ve KDHC dahil olmak üzere dünyanın tüm bağımsız devletlerine yönelik düşmanlığı sınır tanımıyor" dedi.



KİM JONG-UN'UN MESAJI OKUNDU

Dışişleri Bakanı Ri de konuşmasında, KDHC Devlet Başkanı Kim Jong-un'dan getirdiği sözlü mesajı Esad'a takdim ederek, Pyongyang'ın Şam'a verdiği desteği yineledi. Deneyimli Bakan ayrıca, Suriye ordusunun yıllardan bu yana süren mücadelesinde kazandığı tüm zaferleri kutladı.



ORTAK DÜŞMAN: HEGAMONYA

KDHC dışişleri bakanı, Suriye devlet başkanına ayrıca kendi ülkelerinin dış politika yönelimleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Ri KDHC, Suriye ve bağımsızlık isteyen diğer tüm ülkelerin ortak düşmanının hegemonya ve yabancı müdahaleler olduğunun altını çizdi. Bakan Ri ayrıca yabancıların darbeleriyle mücadele etmek için yüksek koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptı.