Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bu ülkeye gitti. İki lider yarın bir araya gelecek.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden böyle uğurlandı. Rusya Federasyonu'nda böyle karşılandı.



Kore lideri Kim Jong-Un ilk Rusya ziyaretini gerçekleştirdi. Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği Vladivostok şehrine gitti.



Kim, zırhlı bir tren ile Kore'den Rusya'nın uzak doğusunda bulunan şehirde karşılandı. Vladivostok tren istasyonunda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov ve Vali Oleg Kojemyako'nun da bulunduğu heyet tarafından karşılanan Kim için askeri tören düzenlendi.



Kim, Rossiya 24 kanalına yaptığı açıklamada, ziyaretin faydalı ve başarılı olmasını umduğunu belirtti. "Devlet Başkanı Putin ile görüşme esnasında Kore Yarımadası'ndaki problemleri ve ikili ilişkileri tartışacağız." ifadelerini kullandı.



Kore lideri Kim'in Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret "ilk" olma özelliği taşıyor.





ulusal.com.tr