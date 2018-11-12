Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin jest olarak Güney Kore'ye gönderdiği mantarlara Güney Kore de 200 ton mandalinayla cevap verdi. Mandalinaların, Kuzey Kore'de nadir bulunan bir meyve olduğu için tercih edildiği belirtildi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin jest olarak Güney Kore'ye gönderdiği mantarlara Güney Kore de 200 ton mandalinayla cevap verdi. Mandalinaların, Kuzey Kore'de nadir bulunan bir meyve olduğu için tercih edildiği belirtildi.



Diyalogla yumuşayan ikili ilişkilerde Kuzey ve Güney Kore "meyve diplomasisini" ilerletiyor.



Meyve diplomasisini başlatan isim Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un oldu. Güney Kore, Kuzey'den gönderilen 2 ton çam mantarını Kore Savaşı'nda ailelerinden ayrılan ve artık çok yaşlanan 4 bin Güney Koreli'ye paylaştıracağını açıkladı.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bu jestine Güney Kore de mandalinayla cevap verdi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, eylül ayındaki Pyongyang temaslarının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye olarak 200 ton mandalina gönderdi.



20 bin kutuda paketlenmiş mandalinalar dört ayrı sevkiyatta gönderildi. Mandalinaların hem mevsimi hem de Kuzey Kore'de nadir bulunan bir meyve çeşidi olduğu için tercih edildiği kaydedildi.



​Seul yönetimi, meyvenin yaptırım kapsamında olmaması nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik çeşitli uluslararası yaptırımları ihlal etmediğini açıkladı. Ayrıca bunun, herhangi bir şarta bağlı olmadan karşılıklı bir hediyeleşme olduğu belirtildi.





ulusal.com.tr

