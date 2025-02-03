KDHC, Rubio'nun 'Haydut devlet' ifadesine sert yanıt verdi

KDHC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rubio'nun ifadeleri "saçma" olarak nitelendirildi ve ABD'nin bu açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı ve siyasi bir provokasyon olarak kınandı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı'nın Kore'yi hedef alan "düşmanca" sözlerinin egemenlik ilkesine ve başkalarının iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğine dair uluslararası prensiplere tamamen ters olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Rubio'nun Kore’ye karşı beslediği nefret ve siyasi eğilimlerinin bu tür açıklamaları sürpriz olmaktan çıkaran unsurlar olduğu vurgulandı.

"ABD, DÜNYANIN EN YOZLAŞMIŞ DEVLETİ"

Açıklamada, ABD’nin "dünyanın en yozlaşmış devleti" olduğu ifade edilerek, başka bir ülkeyi "haydut devlet" olarak etiketlemesinin mantıksız olduğu belirtildi. KDHC yönetimi, ABD'nin dış politikasını ve Kore'ye yönelik değişmeyen düşmanca tutumunu tekrar vurgulayarak, "Rubio'nun kaba açıklamaları, ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYONLARA SERT CEVAP VERİLECEK"

Son olarak, açıklamada ABD'nin her türlü provokasyonuna karşı sert bir şekilde karşılık verileceği belirtildi. "Düşman ABD’nin herhangi bir provokasyonuna asla tahammül etmeyeceğiz, her zamanki gibi sert bir şekilde karşılık vereceğiz" şeklinde bir ifade kullanıldı.