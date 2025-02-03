KDHC, Rubio'nun 'Haydut devlet' ifadesine sert yanıt verdi

Kuzey Kore yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun verdiği röportajda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni (KDHC) "haydut devlet" olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
KDHC, Rubio'nun 'Haydut devlet' ifadesine sert yanıt verdi
Yayınlanma:

KDHC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rubio'nun ifadeleri "saçma" olarak nitelendirildi ve ABD'nin bu açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı ve siyasi bir provokasyon olarak kınandı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı'nın Kore'yi hedef alan "düşmanca" sözlerinin egemenlik ilkesine ve başkalarının iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğine dair uluslararası prensiplere tamamen ters olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Rubio'nun Kore’ye karşı beslediği nefret ve siyasi eğilimlerinin bu tür açıklamaları sürpriz olmaktan çıkaran unsurlar olduğu vurgulandı.

"ABD, DÜNYANIN EN YOZLAŞMIŞ DEVLETİ"

Açıklamada, ABD’nin "dünyanın en yozlaşmış devleti" olduğu ifade edilerek, başka bir ülkeyi "haydut devlet" olarak etiketlemesinin mantıksız olduğu belirtildi. KDHC yönetimi, ABD'nin dış politikasını ve Kore'ye yönelik değişmeyen düşmanca tutumunu tekrar vurgulayarak, "Rubio'nun kaba açıklamaları, ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYONLARA SERT CEVAP VERİLECEK"

Son olarak, açıklamada ABD'nin her türlü provokasyonuna karşı sert bir şekilde karşılık verileceği belirtildi. "Düşman ABD’nin herhangi bir provokasyonuna asla tahammül etmeyeceğiz, her zamanki gibi sert bir şekilde karşılık vereceğiz" şeklinde bir ifade kullanıldı.

Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama: Savcılık medya yayınlarını inceliyorGezi Parkı soruşturmasında yeni aşama: Savcılık medya yayınlarını inceliyorGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

abd KDHC
Günün Manşetleri
Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Savunma Sanayisi Ocak ayında ihracatta rekor kırdı
Çiftlik Bank davasında karar
PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu
Dolar tarihi zirveyi gördü
Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Çok Okunanlar
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor? Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor?
Dolar tarihi zirveyi gördü Dolar tarihi zirveyi gördü
Altında hızlı düşüş! Altında hızlı düşüş!
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları