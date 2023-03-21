KDHC'den ABD'ye güçlü uyarı

ABD'nin Güney Kore ile ortak "savaş" tatbikatı sürerken Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı. İki gün süren tatbikat nükleer başlık modeli taşıyan füzeler Japon Denizi'nde düşman hedefleri başarıyla vurdu.

KDHC, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikata, nükleer savaş tatbikatı ile yanıt verdi.
Daha önce yaptığı ve yapacağı benzeri tatbikatları "tehdit" olarak değerlendireceğini ilan eden Pyongyang 2 gün boyunca nükleer başlıklar taşıyan balistik füzelerle tatbikattaydı.

Nükleer karşı saldırı tatbikatı, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olmak üzere üç bölümde icra edildi.

Nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin, "başlıca düşman hedefi" olarak belirlenen noktada infilak etmesiyle tatbikat başarılı şekilde noktalandı.

Tatbikatı, KDHC lideri Kim Jong-un ile kızı Kim Ju Ae ile izledi. Kim, nükleer güçlerin savaşa hazır olması için yerine getirilmesi gereken stratejik görevler olduğunu ifade etti. Bu tatbikatın ülkesine karşı savaş başlatmaya yönelik aleni girişimlerini gizlemeyen ABD ve Güney Kore'ye "güçlü bir uyarı" olduğunu vurguladı.

# KDHC # Kim Jong-Un # tatbikat

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