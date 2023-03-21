KDHC'den ABD'ye güçlü uyarı

KDHC, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikata, nükleer savaş tatbikatı ile yanıt verdi.

Daha önce yaptığı ve yapacağı benzeri tatbikatları "tehdit" olarak değerlendireceğini ilan eden Pyongyang 2 gün boyunca nükleer başlıklar taşıyan balistik füzelerle tatbikattaydı.



Nükleer karşı saldırı tatbikatı, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olmak üzere üç bölümde icra edildi.



Nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin, "başlıca düşman hedefi" olarak belirlenen noktada infilak etmesiyle tatbikat başarılı şekilde noktalandı.



Tatbikatı, KDHC lideri Kim Jong-un ile kızı Kim Ju Ae ile izledi. Kim, nükleer güçlerin savaşa hazır olması için yerine getirilmesi gereken stratejik görevler olduğunu ifade etti. Bu tatbikatın ülkesine karşı savaş başlatmaya yönelik aleni girişimlerini gizlemeyen ABD ve Güney Kore'ye "güçlü bir uyarı" olduğunu vurguladı.