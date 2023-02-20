KDHC'den Atlantik'e balistik füzeli gözdağı
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 48 saatten daha kısa aralıklarla kimliği belirsiz iki balistik füzeyi Japon Denizi olarak da adlandırılan Doğu Denizi'ne fırlattı.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 48 saatten daha kısa aralıklarla kimliği belirsiz iki balistik füzeyi Japon Denizi olarak da adlandırılan Doğu Denizi'ne fırlattı.
KDHC liderinin kız kardeşi Yong, yaptığı açıklamada, "Pyongyang, düşmanın her hareketini izleyecek ve bize düşmanca her hamleye karşılık gelen, çok güçlü ve ezici bir tepki gösterecek" uyarısında bulundu.
Ülkede ise şöyle yorumlar hakim:
- Eğer bütün ülkeler Kore Yarımadası'ndaki durumdan gerçekten endişeliyse, barış ve istikrar istiyorsa, uluslararası barış ve güvenlik konusunda büyük sorumluluk taşıyan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni geri çevirmek için Amerika'nın zalim ve keyfi uygulamalarına asla müsamaha göstermemelidir.
Kaynak: Unews