Kemal Advan Hastanesi İşgal Edildiğinde Neler Yaşandı? İsrail'in İnsanlık Suçlarını Bir Bir Anlattılar

İsrail askerlerinin Gazze'de işlediği savaş suçları, uluslararası medya tarafından da artık görmezden gelinemeyecek boyutta. Sık sık sivil yerleşim yerlerine saldıran İsrail, Kassam Tugayları tarafından Gazze'de mukavemetle karşılansa da İsrail, sivil zaiyatlarla Gazzelileri bölgeden kovmanın peşinde. Son yaşanan skandalı, Batı medyasının sözcülerinden CNN Internation yazdı. Haberde, 15 Aralık'ta İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni işgali sırasında işlediği suçları gözler önüne serdi.

İsrail Askerlerinin İnsanlık Suçları

İsrail askerleri, hastaneyi işgal ettikleri sırada ölenlerin cesetlerine buldozer ile saygısızlık ettiği, tekerlekli sandalyedeki bir hastayı köpeğin parçalamasına izin verdiği, Hamas bağlantısı olmayan çok sayıda doktoru vurduğu ortaya çıktı.

İddialar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin geçen hafta Kamal Adwan Hastanesi'nde düzenlediği ve ordunun Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını iddia ettiği sekiz günlük bir işgalle ilgili. İki üst düzey sağlık personeli, başka bir doktor ve hastanedeki bir hastanın konuşması sonrası hastane işgali sırasında yaşananlar tüm korkunçluğuyla ortaya çıktı. Doktor ve hastanın iddiaları video kayıtlarıyla da desteklendi. Anlatılanlar, İsrail'in operasyonu nasıl gerçekleştirdiğine dair rahatsız edici bir tablo çizdi.

İsrail'in Kamal Advan'daki operasyonlarıyla ilgili en ciddi iddialardan biri, askerlerin hastane kompleksinden ayrılırken, hastanenin avlusundaki derme çatma mezarlıklara gömülmüş cesetleri bulmak için buldozerler kullanmaları. Hastanenin pediatri hizmetleri başkanı Hossam Abu Safiya, "Askerler bu sabah mezarları kazdılar ve cesetleri buldozerlerle sürüklediler, sonra buldozerlerle cesetleri ezdiler" dedi. Safiya ayrıca "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." ifadelerini kullandı. CNN ile paylaştığı videolar ve görüntüler de Safiya'nın iddialarını doğrular nitelikte. İddia, ayrıca hastanenin hemşirelik başkanı Eid Sabbah ve başka bir hemşire Asmaa Tanteesh tarafından desteklendi. 15 Aralık'ta, İsrail askerinin hastane bölgesinden çekilmesinden hemen önce çekilen uydu görüntüleri de bu iddiayı destekledi.

İsrail ordusu, hastaneye düzenlenen bir operasyon olduğunu kabul etmesine karşın ortaya atılan iddialarla ilgili konuşmamayı tercih etti.

Bu haftanın başlarında, İsrail, hastane müdürünün sorgusunun bir videosunu yayınladı. İsrail'in yayınladığı videoda hastane müdürünün hastanenin askeri amaçlarla kullanıldığını itiraf ettiği görüldü. Ancak hastane müdürünün bu ifadeleri baskı ve işkence altında vermiş olabileceği yaygın bir görüş. Pediatri direktörü Abu Safiya ve başhemşire Sabbah, hastanenin sadece tıbbi hizmet verdiğini ve tutuklananların sivil ve sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Kamal Adwan'daki Operasyon Neler Yaşandı?

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne saldırıları ve bombardımanların bir haftadan fazla bir süre önce başlamış olduğu düşünülüyor. İsrail-Hamas savaşı başladığından beri hastane yaralı ve yerinden edilmiş Gazzeli sivilleri de barındırdı ve tedavi etti

Operasyon, 11 Aralık Pazartesi günü, hastane müdürü Dr. Ahmed Al Kahlot'un CNN'e hastanenin İsrail güçleri tarafından kuşatıldığını söylediği gün tırmandı. Ertesi gün, İsrail güçleri hastane kompleksinin batı duvarını yıktı, Ebu Safiya'ya, "askerlerin hastaneye hoparlörlerle hitap ettiğini ve içeride barınan erkeklere dışarı çıkmaları talimatını verdiğini" söyledi. Bundan sonra olanlar, hastanede kalanlar için "kabusların ötesinde" olduğunu söyledi.

Ebu Safiya, kendisi ve diğer dört doktorun hastanede kalmasına ve birkaç bebek de dahil olmak üzere 62 kişiye bakmasına izin verildiğini belirtti. Ebu Safiya, İsrail birlikleri tarafından kuşatılmış ve kompleksin bazı kısımları bombardımandan ağır hasar görmüşken, sunabileceği hiçbir bakım olmadığını söyledi. Hastanede çocuklar için yiyecek, su, elektrik ve süt yoktu ve verecek neredeyse hiç ilaç kalmamıştı.

Hemşire Tanteesh, "İsrail askerleri bizden yarım metre uzaktaydı ve avluda etrafımızı sardı. Suyumuz yoktu, boğazlarımız kurumuştu ve susamıştık ve sabahtan akşama kadar sadece bir bardak su için yalvardık" dedi. İsrail'in hastanedeki operasyonu sırasında bazı çocukların öldüğünü söyleyen Yetkili, hemşirelerin hastanenin en genç hastalarını daha fazla beslemeye çalışmak için sütü tuz çözeltisiyle seyreltmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, insan hakları örgütlerinin "çocukların uzun süre susuz, yiyeceksiz, elektriksiz ve susuz kaldığı Kemal Advan Hastanesi katliamı" olarak adlandırdığı olayla ilgili acilen soruşturma açmasını talep etti. Dünya Sağlık Örgütü başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin son birkaç gün içinde Kamal Adwan'ı "etkili bir şekilde yok etmesinin" 9 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere en az sekiz hastanın ölümüne neden olduğunu iddia etti.

İsrail ordusu geçen hafta, Kamal Adwan hastanesinden teslim olduktan sonra silahları teslim eden militanları gösteren genç erkekleri gösteren fotoğraf ve videolar da yayınladı. Ancak CNN'in görüştüğü çalışanlar, adamların aslında Gazze'nin diğer bölgelerinden yerinden edildikten sonra hastaneye sığınan siviller olduğunu söyledi. Tanteesh, "Onlara hastanede direniş savaşçısı olmadığını ve kimsenin bizi dinlemediğini söyledik" dedi. Ebu Safiya ve Sabbah'a göre, fotoğrafta görülen silahlar hastane güvenlik görevlilerine aitti. Ebu Safiya, "Ordunun yerinden edilmiş sivil gençlerden ve sağlık ekibinden hastane koruma odasında bırakılan güvenlik görevlilerinin silahlarını taşımalarını istediğini ve onların fotoğraflarını benim önümde çektiklerini kendi gözlerimle gördüm" dedi.

"Bana Ateş Ettiler ve Güldüler"

Ebu Safiye ayrıca, İsrail askerlerinin şüpheli olmadığını bildikleri insanlara kasten işkence ettiğini iddia ettiği çok sayıda olayı da anlattı. Ebu Safiya, CNN'e verdiği demeçte, bir doktor arkadaşı olan Dr. Ayman Rajab'ın sorgulandıktan sonra askerler tarafından serbest bırakıldığını ve daha sonra hastaneye geri dönmeye çalışırken göğsünden vurulduğunu söyledi. Silahlı saldırıdan sağ kurtuldu ve yerinden edilmiş ailesinin yanına döndü. Başka bir doktor bacağından vuruldu ve Ebu Safiya'nın kendi oğlu karnından vuruldu. Gazze Sağlık Bakanlığı, en az beş tutuklunun hastaneye dönmeleri söylendikten sonra İsrail askeri birlikleri tarafından vurulduğunu söyleyerek iddiayı yineledi.

Kamal Advan'ın içinde mahsur kalan Ebu Safiya, hem yaralı meslektaşlarının hem de oğlunun, bir ambulans onlara doğru yol alıp onları farklı bir hastaneye taşıyana kadar yol boyunca süründüğünü izlediğini söyledi. Başka bir örnekte, Ebu Safiya, askerlerin Cuma günü sabahın erken saatlerinde hastane dışındaki bazı hareketleri kontrol etmek için kendisini aramasının ardından kendisinin de hedef haline geldiğini söyledi. Emirlerini takiben, binanın önünde yerde yatan yaralı yaşlı bir adam buldu. Ancak Ebu Safiye adama yaklaşmaya çalışırken, izleyen askerlerin ateş etmeye başladığını söyledi. "Bana ateş ettiler, güldüler ve alay ettiler" dedi. Ebu Safiye "Silah seslerinden kaçtım ama beni tekrar aradılar ve onu tekrar içeri almamı istediler" dedi. Sonunda adamı içeri getirdiğinde artık çok geç olduğunu aktardı. Ebu Safiya, adamın tıbbi kaynak yetersizliği nedeniyle hastanede tedavi edilemediğini ve daha sonra aldığı yaralardan dolayı öldüğünü söyledi.

Ebu Safiya'ya göre, başka bir olayda, kamera takan İsrail askeri, köpekleri keşif için hastaneye gönderildi. Köpeklerden birinin, çağrılmadan önce tekerlekli sandalyeye bağlı yaşlı bir adama "saldırdığını ve hırpaladığını" söyledi. "Adam acı içinde çığlık attı. Çocuklar ve kadınlar sahnenin dehşetinden ağladılar. Kimseye yardım edemedim. Bu sahne kabusların ötesindeydi" dedi. "Askerlerden biri köpeği almaya geldi ve yaşlı adama ve köpeğin ona yaptıklarına güldü." ifadelerini kullandı.

Kırık bir bacak için hastanede tedavi gören bir çocuk da köpeklerin hastaneye girdiğini ve yaşlı bir adama saldırdığını söyledi. "İsrailliler köpeklerin gelip bize saldırmasına izin verdi. Bize işkence yaptılar. Bize doğru ateş ediyorlardı. Geceler korkunçtu, buraya geldiğimizden beri hiç uyuyamadık" dedi. "Köpeklerin yaşlı bir adama saldırmasına izin verdiler; Onu ısırmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu açıklamasında bu iddialara değinmedi, ancak hastane çevresindeki operasyonun Hamas'ı hedef aldığını öne sürdü. .

İsrail Cenevre Sözleşmesini İhlal Ediyor

Hastaneler bir kategori olarak uluslararası hukuk tarafından korunurken, güçlü savaşçıları ve silahları barındırdıkları tespit edilirse meşru askeri hedefler olarak görülebilirler.

Ancak durum böyle olsa bile, askerlerin sivillere karşı tutumlarında etik ve yasal kısıtlamalar vardır. Bir hastanede silahların veya yaralı savaşçıların bulunması, onu mutlaka yasal bir askeri hedef haline getirmez.

Cenevre Sözleşmesi'nin 19. maddesi, "Silahlı kuvvetlerin hasta veya yaralı mensuplarının bu hastanelerde bakılması veya bu tür savaşçılardan alınan ve henüz uygun hizmete teslim edilmemiş küçük silah ve mühimmatın bulunması, düşmana zarar veren eylemler olarak kabul edilmeyecektir."

IDF yaptığı açıklamada, hastanedeki işçileri sorguladığını söyledi. "İşçiler, silahların NICU'daki kuvözlerde, prematüre bebekleri tedavi etmek için kullanılması gereken kuvözlerde saklandığını itiraf etti. Sorgulamanın ardından IDF birlikleri silahlar, gizli belgeler ve taktik iletişim ekipmanı buldu."

İsrail'in Gazze'deki hastanelerin içinde ve çevresinde tekrarlanan askeri harekatı devam ederken, sağlık çalışanları ve STK'ların baskınların hastaları tehlikeye attığı ve hastaneleri işlevsiz bıraktığı konusunda uyarmasıyla giderek daha şiddetli eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.

"Gazze'nin sağlık sistemi zaten dizlerinin üzerine çökmüştü ve asgari düzeyde işleyen bir hastanenin daha kaybedilmesi ağır bir darbe oldu. DSÖ başkanı Ghebreyesus, Pazar günü yaptığı açıklamada, hastanelere, sağlık personeline ve hastalara yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in en sadık müttefiklerinden bazılarının, hastanelerde ve Gazze'nin herhangi bir yerinde artan sivil kayıpları nedeniyle artan uluslararası eleştirilerine rağmen, İsrail, Hamas'a yönelik askeri takibinde rotasını değiştirmedi. Salı günü, tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'nin kuzeyindeki bir başka hastane olan Al-Awda'nın İsrail askerleri tarafından kuşatma altında olduğunu ve hastaların hala içeride olduğunu söyledi.