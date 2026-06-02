Kendi bakanları bile Netanyahu'yu topa tuttu: "Başbakan değil kukla"

Kudüs'te siyasi tansiyon yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının yankıları sürüyor. Bu gelişme ve beklenen İsrail saldırısının durdurulması üzerine hem iktidar hem de muhalefet kanadından İsrailli siyasiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

"BAŞBAKAN DEĞİL, BİR KUKLA"

Eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu hükümetinin "İsrail'in egemenliği üzerindeki kontrolü yitirdiğini" belirterek "Her köşede kaos hakim." ifadesini kullandı. İsrail eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise Netanyahu'nun "başbakan değil, bir kukla" olduğunu söyledi. Muhalefet cephesindeki eleştirilere katılan Bennett'in ortağı ve mevcut ana muhalefet lideri Yair Lapid, yaşanan durum karşısında İsrail'i "tam anlamıyla vasal devlet" şeklinde niteledi.

İKTİDAR CEPHESİNDEN DE TEPKİ YAĞIYOR

Netanyahu'ya yönelik tepkiler yalnızca muhalefetle sınırlı kalmadı; kendi hükümetinden ve partisinden isimler de karara karşı çıktı. İktidar partisi Likud Milletvekili Dan Illouz, Netanyahu'nun Mayıs 2024'te söylediği "Eğer İsrail yalnız kalmaya zorlanırsa, yalnız kalacak." sözlerini hatırlatarak "Sayın Başbakan, bu söz bugün de geçerli olmalı." ifadesini kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de doğrudan Netanyahu'ya seslenerek, "Güçlü bir başbakan, ABD Başkanı'na mümkün olduğunda 'evet' der ve gerektiğinde 'hayır' der, demiştiniz. Şimdi dostumuza, Başkan Trump'a 'hayır' deme zamanı." çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sabah saatlerinde İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini duyurmuştu. Ancak beklenen bu saldırı gerçekleşmedi. İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek operasyonun ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

Bölgedeki diplomatik trafik hızlanırken İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Trump devreye girerek, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini ve tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı. Trump'ın bu açıklaması ve Dahiye saldırısının durdurulması, İsrail iç siyasetindeki mevcut tartışmaların fitilini ateşledi.