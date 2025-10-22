Kendisine ödeme yapacak: Trump, federal hükümetten istediği tazminatla gündemi sarstı!

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) hakkında yürüttüğü geçmiş soruşturmalar gerekçesiyle federal hükümetin kendisine yüklü miktarda borçlu olduğunu iddia etti.

Başkan Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına geçti. Trump, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemdeki konulardan biri de New York Times (NYT) gazetesinin ortaya attığı iddiaydı.

NYT'NİN 230 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT İDDİASI

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan bir haberde, Trump'ın DOJ'un hakkında yürüttüğü soruşturmalar sebebiyle kendisine yaklaşık 230 milyon dolar tazminat ödemesini talep ettiğine dair bir iddia ortaya atılmıştı.

NYT'ın haberi, konuya ilişkin bilgisi olan kaynaklara dayandırılmıştı. Haberde, Trump'ın DOJ'dan kendisine yönelik federal soruşturmalar nedeniyle yaklaşık 230 milyon dolar tazminat ödemesini talep ettiği öne sürülmüştü. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin bu iddiayı sorması üzerine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, iddia edilen rakama ilişkin olarak, "Rakamları bilmiyorum. Onlarla (avukatlarla) bu konuyu hiç konuşmuyorum. Tek bildiğim, bana çok para borçlu olacakları." ifadesini kullandı.

"PARA PEŞİNDE DEĞİLİM"

Açıklamalarının devamında Trump, kendisinin para peşinde olmadığını özellikle vurguladı. Söz konusu miktarı alması durumunda ne yapacağına da değinen Trump, bu parayı hayır kurumlarına bağışlayabileceğini dile getirdi. Trump ayrıca, bu miktarı Beyaz Saray'da inşaatına başlanan balo salonu için harcayabileceğini de seçenekler arasında sundu. Trump, konuyla ilgili olarak, "Kendime ödeme yapacağım bir karar vermek çok tuhaf. Başka bir deyişle, kendinize ne kadar tazminat ödeyeceğinize karar vermeniz gereken bir durumla hiç karşılaştınız mı?" dedi.

