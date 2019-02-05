banner1002
Abdulmehdi'den Trump'a yanıt
Abdulmehdi'den Trump'a yanıt
Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak
Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak
Sedat Peker hakkında soruşturma
Sedat Peker hakkında soruşturma
Antalya’da 5 ilçede okullara hortum ve fırtına tatili
Antalya’da 5 ilçede okullara hortum ve fırtına tatili

Kendisine saldıran aslanı boğarak öldürdü

ABD'de bir kişinin kendisine saldıran dağ aslanını boğarak öldürdü.

Kendisine saldıran aslanı boğarak öldürdü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir kişinin kendisine saldıran dağ aslanını boğarak öldürdüğü bildirildi.

Colorado Park ve Yaban Hayatı Merkezi yetkilileri, Fort Collins bölgesinde patika yolda koşu yapan bir kişinin dağ aslanının saldırısına uğradığını belirtti.

İsmi açıklanmayan adamın bir süre boğuştuktan sonra dağ aslanını boğarak öldürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, yüzünden, bileğinden, kolu ve bacağından yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Colorado'da 1990'dan bu yana dağ aslanı saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.