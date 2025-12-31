Kennedy’nin torunu Tatiana 35 yaşında hayatını kaybetti

Suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy’nin torunu ve gazeteci Tatiana Schlossberg, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Lösemi tedavisi gördüğü biliniyordu.

Kennedy’nin torunu Tatiana 35 yaşında hayatını kaybetti
Kennedy ailesi, bir kez daha kayıp yaşadı. Çevre muhabiri ve gazeteci Tatiana Schlossberg, 35 yaşında hayatını kaybetti. Schlossberg’in vefatı, ailesi ve John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. 

Aile tarafından yapılan paylaşımda, “Güzel Tatiana’mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak” ifadeleri yer aldı. 

Schlossberg, Mayıs 2024’te ikinci çocuğunu doğurduktan sonra akut miyeloid lösemi teşhisi almıştı. Hastalığını, 22 Kasım 2025’te The New Yorker dergisinde yayımlanan “A Battle With My Blood” (Kanımla Savaş) adlı uzun essay’inde kamuoyuna duyurmuştu. Yazıda nadir görülen genetik mutasyona sahip lösemi mücadelesini ve yaşamı boyunca hastalıkla baş etme sürecini anlatmıştı. 

Tatiana Schlossberg, The New York Times’ta bilim ve iklim üzerine yazılar kaleme almış, 2019’da yayımlanan Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have adlı kitabıyla Rachel Carson Çevre Kitap Ödülü kazanmıştı. 

Schlossberg, eski ABD Büyükelçisi Caroline Kennedy ile tasarımcı Edwin Schlossberg’in ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Eşi George Moran ile 2017’de evlenmiş, iki çocuk sahibiydi. 

Kennedy ailesi tarih boyunca sık sık trajik kayıplarla gündeme gelirken; eski Başkan John F. Kennedy ve kardeşi Robert F. Kennedy suikastlerde, John F. Kennedy Jr. ise uçak kazasında hayatını kaybetmişti. 

