Başkent Nairobi'deki Jamhuri Lisesinin yemekhanesinde Müslüman ve Hristiyan öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 7'si ağır olmak üzere en az 30 öğrenci yaralandık

Kenya'da bir erkek lisesinde Müslüman ve Hristiyan öğrenciler arasında dini ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla çıkan bıçaklı kavgada en az 30 kişi yaralandı. Olay nedeniyle okul bir haftalığına kapatıldı.



Başkent Nairobi'deki bin 500 öğrenci kapasiteli Jamhuri Lisesinde, okulun yemekhanesinde kuyrukta bekleyen Müslüman ve Hristiyan öğrenciler arasında kavga çıktı.

Güvenlik güçlerinin müdahale etmek zorunda kaldığı iki grup arasında çıkan kavgada 7'si ağır olmak üzere en az 30 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Kavgayla ilgili konuşan Müslüman öğrenciler, okulun yeni müdürü Fred Awuor'un Hristiyan öğrenciler lehine ayrımcılık yaptığını öne sürdü.

Öğrencilerinden Mohammed Gulled de AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce namaz kılmak için derslerden kısa süreliğine dışarı çıkabildiklerini ancak yeni okul müdürünün buna müsaade etmediğini söyledi.



Gulled, "Öğrencileri tetikleyen okul müdürü. Okuldaki camiye de güvenlik görevlileri getirdi. Bu hiç doğru değil, bize haksızlık yapılıyor. Biz bu okula bomba taşımıyoruz ki." dedi.

Müslüman öğrencilerin iddialarını reddeden Okul Müdürü Awuor ise kavganın öğrenciler arasındaki küçük sorunlardan kaynaklandığını savundu.

Okulun bir hafta kapalı kalacağı ve öğrenciler arasında dini ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatılacağı öğrenildi.