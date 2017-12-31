Son dakika haberine göre, Kenya'daki kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ağır yaralandı

Kenya'nın merkezinde bir otobüs ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise ağır yaralandı.



Polis şefi kazayla ilgili, "30 ölü var. Kazada hayatını kaybeden cesetler kaldırıldı, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı" açıklamasında bulundu.