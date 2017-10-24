Kerkük peşmergeden kurtarıldı. Şimdi sıra kentteki idarenin yeniden kurulmasında. Bundan sonraki aşamada Kerkük İl Meclisi toplanacak. Ardından da vali seçilecek. Irak İçişleri Bakanı, kentte güvenlik konusundaki görev dağılımı yapıyor

Kerkük peşmergeden alındı. Irak ordusu ve Haşdi Şabi, 1 gecede kenti temizledi. Bu aşamadan sonra Kerkük'te idareyi yeniden tesis etmek için çalışmalar hızlandı.



Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el Araci bizzat kente gitti. Çalışmalara katıldı.



Araci, Irak Türkmen Cephesi bürosunu da ziyaret etti. Türkmen lideri Erşat Salihi ile de telefonda görüştü.



Kentte ilk hedef Kerkük İl Meclisi'ni toplamak. Kerkük İl Meclisi'nde Türkmen, Arap ve Kürtlerin üye sayısı yüzde 32'lik sisteme göre belirlenecek. Kalan yüzde 4 de Hristiyan vatandaşlara ayrılacak.



İl Meclisi'nin ilk toplantısında meclis başkanı seçimi yapılacak. Zira, Irak ordusu operasyon yapınca Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebvar Talabani kaçmıştı.



İl meclisi başkanı seçildikten sonra Kerkük Valisi'nin seçimi için görüşmeler yapılacak. Tarafların üzerinde anlaştığı bir isim Kerkük'ün yeni valisi olacak. Zira Irak ordusunun operasyonuyla eski vali Necmettin Kerim de kentten kaçmıştı.



Irak İçişleri Bakanı şimdi güvenlik atamalarıyla ilgileniyor. Atamalar da yüzde 32'lik sisteme göre yapılıyor.



ulusal.com.tr