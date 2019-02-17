Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak'ın Kerkük şehrinde bulunan Osmanlı dönemine ait kışlanın yeniden imarı için çalışmaların başlayacağını söyledi. Bina 156 yıllık geçmişe sahip...

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, geçen yıl çıkan yangında ağır hasar alan Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı'nın yeniden imarı tamamlandıktan sonra sıranın Osmanlı Kışlası'na geleceğini ve bunun için de çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade etti.



Büyükelçi Yıldız, "Türkiye, Kerkük'te kesintisiz olarak büyük projeler yürütmeli. Kışla hakkında başlatmış olduğumuz girişimleri güçlendirerek devam ettireceğim." ifadesine yer verdi.



Osmanlı'nın Bağdat Valisi Muhammed Namık Paşa'nın talimatı üzerine 1863 yılında Kerkük'te inşa edilen kışlanın önemli bir bölümü son yıllarda şiddetli yağmur ve bakımsızlık nedeniyle büyük hasar gördü.



TİKA SAHİP ÇIKTI



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) , 26 Kasım 2018'de yanarak kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nın tüm restorasyonunu üstlenerek haziran ayının sonunda Kerkük esnafına teslim edileceğini belirtmişti.



156 YILLIK BİNA



Kerkük Kışlası, Osmanlı Devleti'nin Bağdat valisi Mehmed Namık Paşa tarafından 1863 yılında inşa edildi.



1985 yılına kadar Irak ordusu tarafından askeri üs olarak kullanılan bina 1985 yılından sonra Irak Savunma Bakanlığı bünyesinden Kültür Bakanlığı'na geçti ve restore edildi. 2000'li yıllarda terk edilen ve ihmal edilen kışlanın üç kümbeti ile sütunları 2016 yılında hava koşullarının etkisi ile yıkıldı.

