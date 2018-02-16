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Kerkük'te askeri üste yangın

K1 askeri üssünde bulunan mühimmat deposunda çıkan yangında çok sayıda patlayıcı infilak etti

Kerkük'te askeri üste yangın

 Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde K1 askeri üssündeki mühimmat deposunda elektrik kontağından çıkan ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında çok sayıda mühimmat ve patlayıcının infilak ettiği bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, K1 askeri üssündeki mühimmat deposunda elektrik kontağından yangın çıktığını söyledi.

Kamil, olayda mühimmat deposundaki patlayıcıların tamamına yakınının infilak ettiğini dile getirdi.

Yangında can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaşan Kamil, alevlerin üsteki diğer depo ve birimlere sıçramaması için sivil savunma ekiplerinin acilen müdahale ettiğini aktardı.

Kamil, patlayıcıların infilak etmesini engellemek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiğini belirtti.

Afrasyav Kamil, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çabalarının ardından yangının kontrol altına alındığını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #askeri üs #elektrik kontağı #Kerkük #Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil #patlama #yangın
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