Irak ordusu Türkiye sınırındaki Barzani'nin peşmergelerini temizliyor. Bağdat, son uyarısında "Türkiye sınırından çekilin" dedi. Bölgede çatışmalar sürerken Irak ordusu, Erbil-Duhok sınırına askeri sevkıyat yapıyor. Fişhabur'a doğru ilerleyen Iraklı birliklere ihtiyaç halinde hava operasyonuyla destek verilecek

Irak ordusu kuzeye, Fişhabur'a doğru ilerlerken Peşmerge'ye son uyarısını yaptı. "Türkiye sınırından çekilin" dedi. Erbil yönetimi işgal ettiği toprakları kaybetmeye devam ediyor.



Irak güçleri ile Peşmerge arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Erbil-Duhok sınırı arasındaki Ninova'ya üç yeni askeri birlik ve savaş helikopteri sevk edildi.



Irak ordusu ve Haşdi Şabi, Irak-Suriye sınırındaki Rabia gümrük kapısında kontrolü sağladı. Birliklerin hedefi ise Duhok ile Türkiye arasındaki Fişhabur Sınır Kapısı'nı kontrol altına almak.



Öte yandan Peşmerge, çatışmalarda Avrupa ve Amerika'nın verdiği silahları kullanıyor. Irak ordusundan bir yetkili, Peşmerge'nin son saldırısında, Batı menşeli füzeleri kullandığını açıkladı.



Bağdat ise hava operasyonlarını gündeme aldı. Irak ordusu gerekirse Fişhabur Sınır Kapısı'na doğru ilerlemek için hava gücünü devreye sokacak.



Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin partisi KDP köşeye sıkışmış durumda. Partinin Rusya Temsilcisi Hoşavi Babakr son durumu açıkladı. Erbil'e bağlı toprakların yüzde 30'unun kaybedildiğini söyledi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Bağdat ve Erbil'in masaya oturmasını istedi. Barzani'nin bölünme referandumu ile yaşanan gerginliğin bitirilmesi çağrısında bulundu.



ulusal.com.tr