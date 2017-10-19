Peşmergenin kaçtığı Kerkük'te hayat normale dönüyor. Resmi kurumlar mesaiye başladı. Kenti terk eden Kerküklüler, operasyonların bitmesiyle evlerine dönmeye başladı. Öte yandan Türkmen liderler, Kerkük'te vali görevini vekaleten yürüten Rakan Sait El Cuburi ile görüştü. Haşdi Şabi de Kerkük'te gözaltına aldığı peşmergeleri serbest bıraktı.

Peşmerge gitti, güvenlik geldi. Türkmen kenti Kerkük'te hayat normale dönüyor. Kerküklüler evlerine dönmeye, resmi kurumlar da mesaiye başladı.



Irak hükümetinin kontrolündeki Kerkük kent merkezinde durum sakin. Kentte alışveriş merkezleri ve çarşıda da hayat normal akışında.



Kerküklüler artık güvenlik endişesi taşımıyor. Hem Türkmenler hem de Kürtler kentte bir arada huzur içinde yaşıyor.



Kente geri dönüşler de arttı. Erbil ve Süleymaniye tarafından Kerkük'e dönen aileler, ordu ve polis güçlerinin denetimindeki kontrol noktalarından şehre alındı. Yoğunluk sebebiyle kontrol noktalarında zaman zaman izdiham oluştu.



Kerkük genelinde otoritenin yeniden sağlanması için çalışmalar da sürüyor. Kerküklü Türkmenler, valilik görevini vekaleten yürüten Rakan Sait El Cuburi ile görüştü.



Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Eşat Salihi ve Başkan Yardımcısı Hasan Turan'ın da katıldığı görüşmede son gelişmeler, güvenlik ve görev dağılımı konuları değerlendirildi.



Haşdi Şabi de Kerkük'te gözaltına aldığı Peşmergeleri serbest bıraktı.



Kentin dış bölgelerinde ise gerilim kısmen devam ediyor. Bu nedenle, Erbil-Kerkük karayolu trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun tır kuyrukları oluştu. Birleşmiş Milletler araçları da kapatılan karayolunda gözlem yaptı.





ulusal.com.tr