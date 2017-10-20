Irak'ın Kerkük kentinde Irak merkezi hükümetine bağlı terörle mücadele güçlerince oluşturulan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı.
Azadi Polis Karakolu Subayı Nejdet Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Şorca Mahallesi'nde terörle mücadele polislerinin kontrol noktasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Saldırıda, 1 polisin hayatını kaybettiğini, 4 polisin de yaralandığını belirten Vindavi, kent merkezinde olası güvenlik boşluğunu önlemek için polis ekiplerinin çeşitli semtlerde kontrol noktası oluşturmaya başladığını ifade etti.
Kerkük'te terörle mücadele polislerinin kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı
Irak'ın Kerkük kentinde Irak merkezi hükümetine bağlı terörle mücadele güçlerince oluşturulan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı.
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