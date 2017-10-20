Kerkük'te terörle mücadele polislerinin kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde Irak merkezi hükümetine bağlı terörle mücadele güçlerince oluşturulan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü, 4 polis yaralandı.



Azadi Polis Karakolu Subayı Nejdet Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Şorca Mahallesi'nde terörle mücadele polislerinin kontrol noktasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.



Saldırıda, 1 polisin hayatını kaybettiğini, 4 polisin de yaralandığını belirten Vindavi, kent merkezinde olası güvenlik boşluğunu önlemek için polis ekiplerinin çeşitli semtlerde kontrol noktası oluşturmaya başladığını ifade etti.