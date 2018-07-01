banner982
İyi Parti’de ‘milliyetçilik’ tartışması
İyi Parti’de ‘milliyetçilik’ tartışması
Almanya'da sığınmacı krizi devam ediyor
Almanya'da sığınmacı krizi devam ediyor
Liselere tercih süreci başladı
Liselere tercih süreci başladı
'Mısır’la işbirliği önemli'
'Mısır’la işbirliği önemli'

Kerkük'te seçim sandıklarının bulunduğu depoya bombalı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 19 kişi yaralandı, oy sandıklarının zarar görmediği açıklandı. Saldırıyı bir intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Kerkük'te seçim sandıklarının bulunduğu depoya bombalı saldırı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Bağdat Yolu semtinde 12 Mayıs'taki genel seçimlerde kullanılan oyların sandıklar içinde muhafaza edildiği depoya bombalı araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.
Saldırıyı bir intihar eylemcisinin gerçekleştirildiğini dile getiren Kamil, bomba yüklü aracın deponun girişinde patlaması sonucu 4'ü sivil, 15'i güvenlik görevlisi toplam 19 kişinin yaralandığını aktardı.


‘SANDIKLAR ZARAR GÖRMEDİ’
Park halindeki 10 aracın da yanarak hurdaya döndüğü bilgisini veren Kamil, "Saldırının amacı depodaki seçim sandıklarıydı, ancak sandıklar herhangi bir zarar görmedi." dedi.
Kamil ayrıca, Kerkük'ün farklı bölgelerinde gece iki bombalı saldırı daha düzenlendiğini, uzaktan kumanda ile gerçekleştirilen saldırılarda can kaybı olmadığını kaydetti.
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerinde hile iddiaları gölge düşürmüştü. Irak meclisi şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

Etiketler; #seçim #ırak #Kerkük
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.