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Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen akademisyen Ali Elmas, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kerkük'te Türkmen akademisyene suikast

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Elmas, kent merkezinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kerkük polisi, olayla ilgili inceleme başlattı.

Türkmen liderden dünyaya çağrı
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, Irak'ta Türkmenlere yönelik öldürme ve tehditlerin sürdüğünü vurgulayarak, "Dünyaya, 'artık Türkmenleri görmezden gelmeyin' diye sesleniyoruz." ifadelerini kullandı.
Kerküklü bazı Türkmen akademisyenler ve Türkmen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Elmas'ın saldırı sonrası çekilen fotoğrafını sosyal medya aracılığıyla paylaşarak, Türkmenlere yönelik saldırı eylemlerinin son bulmasını istedi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #Kerkük #suikast #Türkmen akademisyen
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