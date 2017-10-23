Peşmergeden alınan Altınköprü'de sessizlik hakim. Bölgede elektrik kesintileri sürüyor. Türkmenlerin bir bölümü evlerine döndü. Kerkük'ü ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı da ailelere "evinize dönün" çağrısı yaptı. Kerkük'te etnik ve mezhepsel mesajlara da yasak geldi

Kerkük'ten yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Altınköprü kasabasında sessizlik hâkim.



Türkmenlerin bir bölümü evlerine dönerken bölgede elektrik kesintisi devam ediyor.



Irak ordusu ile Haşdi Şabi Birlikleri, olası saldırılara karşı hazır bekliyor.



Irak Başbakanı Haydar El İbadi’den gelen emir üzerine Kerkük’te etnik ve mezhepsel simge ve bayrakların asılması yasaklandı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Kerkük Valilik binası üzerindeki sloganların üzeri Irak bayrağı şeklinde boyatarak kapandı.



Kerkük Kalesi’ne yıllar sonra yeniden Irak bayrağı asıldı.



Irak İçişleri Bakanı Kasım El Araci de peşmergeden kurtarılan Kerkük'ü ziyaret etti.



Basın toplantısı düzenleyen Kasım El Araci, Kerkük'ü terk eden ailelerin en kısa zamanda evlerine dönmelerini istedi.



Öte yandan Irak Ordusu, peşmergenin hava uçurduğu köprünün görüntülerini paylaştı.



Altınköprü kasabasındaki Hindistan köprüsünün patlatılmasına ait görüntüleri yaylayan Irak Ordusu, köprünün Barzani peşmergeleri tarafından havaya uçurulduğunu belirtti.



Bu arada Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, peşmerge ile savaşan Haşdi Şabi'nin Irak'ı terketmelerini istedi. Tillerson'a yanıt ise Irak Başbakanı Haydar el İbadi'den geldi. İbadi, "Kimse içişlerimize karışamaz" dedi.



ulusal.com.tr