Filistin'de İsrail vahşeti sürüyor. Göstericilere karşı gerçek mermiler kullanan İsrail askerleri bu kez engelli bir Filistinli göstericiyi hedef aldı. İsrailli keskin nişancı, gösterilere tekerlekli sandalyesiyle katılan, bacaklarını 2008'deki bir hava saldırısında kaybeden Filistinliyi, başından vurarak öldürdü

İsrail askerleri, Filistin'de şiddetin dozunu iyice arttırdı. Bu kez İsrail askerlerinin silahlarından çıkan kurşunların hedefi engelli bir Filistinli oldu.



İsrail askerlerinin Gazze sınırında eylem yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu biri engelli 3 kişi daha hayatını kaybetti.



Saldırıda 5'i ağır 82 kişi de yaralandı.



Hayatını kaybedenlerden biri de İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurulan Ebu Süreyya'ydı.



Süreyya iki bacağını da İsrail'in 2008 yılındaki hava saldırılarında kaybetmişi.



Öte yandan dün Ramallah'ta İsrail askerleri tarafından vurulduktan sonra hayatını kaybeden Muhammet Emim Şehdi Ekil, Al Halil bölgesinde toprağa verildi.



ulusal.com.tr