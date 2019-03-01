Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim uluslararası çabalarla düşürülmeye çalışılıyor. Pakistan Parlamentosu da Hint Parlamentosu'na çağrıda bulundu. Pakistan'ın elindeki Hint pilot iade edilmek üzere sınıra götürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.



Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.



Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.



Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi ise, Türkiye Hindistan ile aralarında arabuluculuk yaparsa mutlu olacaklarını ifade etti.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise bölgede yaşanan gerginlik hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.



Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ve Modi'nin telefon görüşmesinde, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorun ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.



Görüşmede Putin Modi'ye Keşmir'de Hint polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırıyla ilgili başsağlığı diledi. Sorunla ilgili çözüm bulunacağını umduğunu dile getirdi.



Hindistan Pakistan arasındaki kriz son 24 saattir Pakistan'ın elinde bulunan Hintli savaş pilotu ekseninde cereyan ediyor.



Pakistan'ın düşürdüğü Hindistan savaş uçağı pilotunun görüntülerini paylaşması Hindistan tarafından tepkiyle karşılandı.



Hindistan, pilotlarının derhal salıverilmesini talep etti.



Pakistan Başbakanı İmran Han, dün gözaltındaki Hint pilotun "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" belirtti.



Pakistanlı yetkililerin gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı Hint yetkililere teslim etmek üzere sınıra götürdüğü ise bölgeden gelen bilgiler arasında.



Ayrıca Pakistan Parlamentosu, gerilimi düşürme ve diyalog taleplerine destek vermesi için Hindistan Parlamentosuna çağrı yaptı.



Buna karşın Pakistan, Hindistan'ın onur konuğu olduğu Abu Dabi'deki İslam İşbirliği Toplantısına katılmama kararı aldı.





ulusal.com.tr