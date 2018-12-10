39. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı. Zirve sonunda Birleşik Körfez Askeri Komutası'nın hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı yeni kararların alınmasıyla son buldu.



Toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı. 2025'e kadar ekonomik birlik sağlanacak. 39. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri, Körfez pazarının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını yönünde karar aldı. Ayrıca Birleşik Körfez Askeri Komutası'nın hayata geçirilmesi için gerekli prosedürlerin hızla tamamlanması istendi.



Suudi Arabistan Kralı Selman, zirvede yaptığı konuşmada İran'ı hedef aldı.



Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar konseye üye olan ülkeler. Zirveye Katar Emiri, Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Umman Sultanı katılmadı. Bu ülkeler daha düşük protokol ile katılım gösterdiler.



Katar Dışişleri Bakanlığı ise zirvenin kapanış bildirgesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, sonuç bildirgesinin Katar ablukasına ve ablukayı çözüm yollarına değinmediği konusunda eleştirdi.



ulusal.com.tr