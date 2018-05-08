Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı faaliyete geçti. Amerika'nın Hawaii eyaletindeki yanardağ çevresinde 2 dev lav çatlağı oluşurken, bölgedeki çok sayıda ev tahliye edildi.

Amerika'nın Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçti, bin 700 kişi evlerinden tahliye edildi.Yanardağdan püsküren ve yerde açılan çatlaklardan sızan lavlar nedeniyle bölgede 35 ev hasar gördü. Lavların kıvılcımları nedeniyle bazı noktalarda yangın çıktı.Yanardağ çevresinde 2 büyük lav çatlağı oluştu. Bölgedeki toplam lav çatlaklarının sayısı 12 olarak açıklandı.Yetkililer 36 bin metrekarelik alana yayılan lav akışının daha ne kadar süreceğinin bilinmediği belirtti.Güvenlik güçleri henüz tahliye riskli olmayan yerde yaşayanlardan uyarı halinde hızla bölgeyi terk edecek şekilde hazır olmalarını istedi.Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea (KİĞLOVYA) Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.