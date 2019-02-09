Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Başkanı Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmenin ayrıntıları netleşti. İki lider 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelecek. Trump, "Kuzey Kore, Kim Jong-un liderliğinde büyük bir ekonomik güç merkezi olacak. Bazılarını şaşırtabilir ama beni şaşırtmaz. Çünkü onu tanıma fırsatı buldum ve bunu yapabileceğini iyice anladım. Kuzey Kore farklı türde bir füze haline gelecek. Ekonomik olanı" tweeti attı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kore ve ABD liderlerinin 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın beşkenti Hanoi'de bir araya geleceğini duyurdu.



ABD yönetiminin Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde (KDHC) 3 gün süren temaslarda bulundu.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Biegun'ın ziyaretinde "Trump ve Kim'in Singapur zirvesinde verilen taahhütlerin ilerletilmesi, Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış inşa edilmesi" konularını ele aldığı belirtildi.



Trump da Twitter hesabından Hanoi'deki zirvede Kim ile görüşmeyi dört gözle beklediğini paylaştı.



"KUZEY KORE FÜZE OLACAK: Kuzey Kore, Kim Jong-un liderliğinde büyük bir ekonomik güç merkezi olacak. Bazılarını şaşırtabilir ama beni şaşırtmaz. Çünkü onu tanıma fırsatı buldum ve bunu yapabileceğini iyice anladım. Kuzey Kore farklı türde bir füze haline gelecek. Ekonomik olanı."



ulusal.com.tr

