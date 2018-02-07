Bu hafta Seul ve Pyonyang arasında bir ilk yaşanacak. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye gitmeye hazırlanıyor.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, kız kardeşi Kim Yo-jong'un'u Güney Kore'ye göndermeye hazırlanıyor.



Bu iki ülke arasında bir ilk olacak. Daha önce Kim'in ailesinden hiç kimse Güney Kore'yi ziyaret etmemişti.



Kim Yo-jong 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları için Güney Kore'yi ziyaret edecek.



Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'a göre Güney Kore Birleşme Bakanlığı, aynı zamanda İşçi Partisi propaganda dairesi birinci başkan yardımcılığı görevini yürüten Kim Yo-jong'un'u 22 kişilik üst düzey heyetin üyesi olarak ağırlayacak.



Kore Demokratik Halk Cumhuriye'tinden kış olimpiyatları için Güney Kore'ye gidecek olan heyet, ülkeye cuma gününden itibaren üç günlük ziyarette bulunucak.



Bu yıl Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinden 22 sporcu katılacak.







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