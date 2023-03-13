Kırgızistan'da Kökbörü oyunları başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Kökbörü oyunları başladı. Sporcuların at üstündeki mücadelesi 19 Mart'ta final mücadelesiyle son bulacak.

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Kırgızistan'da nevruz kutlamaları kapsamında Kökbörü oyunları büyük mücadeleyle başladı.

Bişkek hipodromundaki oyunlara ulusal takımların yanı sıra Yüksek Mahkeme, Savcılık, İçişleri ve Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı çalışanlarından oluşan 4 takım da katılıyor.

Oyunların ilk gününde sporcular, yağmur nedeniyle zemini çamurlaşan hipodromda at üstünde mücadele ediyor.
Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği Kökbörü oyunları, 19 Mart'ta final mücadelesiyle son bulacak.

En eski savaş oyunu kabul edilen, Türkiye'de "oğlak kapmaca", Kırgızistan’da "Kökbörü" veya "ulak tartış" diye adlandırılan spora Kazakistan'da "Kökpar" deniliyor.

# Kırgızistan

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